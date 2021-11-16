Москва, , 13:24 — REGNUM Обстрелы территорий ДНР и ЛНР по-прежнему остаются большой проблемой для республик Донбасса, и эту проблему должны решить страны-гаранты Минских соглашений. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник Главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Обстрел Mil.gov.ua

Родион Мирошник «Вчера сразу пять населенных пунктов ЛНР украинские каратели расстреливали из гаубиц и крупнокалиберных минометов — это все они делали в нарушение и Минских соглашений и Мер по усилению режима прекращения огня, которые Украина подписала».

«Если одна из сторон конфликта так откровенно нарушает взятые на себя обязательства, то гаранты, — а это и Россия, и Франция, и Германия, — должны принудить Киев к выполнению обязательств, которые он на себя взял», — отметил Мирошник.

«Сначала политическими и экономическими мерами. К примеру, 70% ГСМ Украина получает из России и Белоруссии, битум и коксующийся уголь оттуда же. Если и это не подействует, тогда нужны иные методы точечного воздействия», — заключил политолог.

Напомним, что 15 ноября президентом России был подписан указ об оказании гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Документ предполагает включение ряда механизмов экономической интеграции республик с Российской Федерацией, в частности, допуск предприятий Донбасса к госзакупкам.