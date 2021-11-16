Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Петербургские эксперты признали вменяемым Ильназа Галявиева, который 11 мая в Казани застрелил в школе девять человек — школьников и педагогов гимназии №175. Об этом 16 ноября сообщает издание «Коммерсант».

Ильназ Галявиев перед совершением массового убийства

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 19-летний Галявиев находился в Москве, летом он проходил судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ им. Сербского. В настоящий момент, по словам Мельникова, обвиняемый проходит дополнительную экспертизу в Петербурге. На время ее проведения он помещен в СИЗО №1 «Кресты».

Как сообщил адвокат обвиняемого Владимир Богдан, после утраты статуса невменяемого Ильназ Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов и в дело вступил защитник по назначению.

Напомним, Ильназа Галявиева обвиняют в убийстве двух или более лиц общеопасным способом. 11 мая он застрелил девять человек, в том числе семерых детей, в гимназии №175 Казани. Пострадали в тот день еще 32 человека.

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