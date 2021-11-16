София, , 11:19 — REGNUM В городе Велико-Тырново (Северная область Болгарии) на аукционные торги выставлено здание гостиницы «Интеротель — ВТ», считающееся одним из культовых сооружений времен Народной Республики Болгария. Об этом 16 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

Как утверждает издание, стартовая цена 9-этажного комплекса, включая несколько бассейнов, многоуровневую автостоянку и региональный парк развлечений, составляет около 18 миллионов левов (около $10,5 млн.). Соответствующие торги будут проведены 17 декабря нынешнего года. Предполагается, что предпочтение в продаже будет отдано тем покупателям, которые смогут выплатить максимальную заявленную сумму в течение 60 дней.

«Интеротель — ВТ» был торжественно открыт 17 июня 1981 года в честь 1300-летия основания первого болгарского государства. На церемонии присутствовал генеральный секретарь Болгарской коммунистической партии Тодор Живков. Впоследствии гостиница использовалась в качестве места проведения сотен политических и культурных мероприятий НРБ.