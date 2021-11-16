Абакан, 16 ноября 2021, 11:17 — REGNUM Стимулирующие выплаты жителям Хакасии старше 60 лет, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
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Соответствующие изменения в порядок предоставления материальной поддержки рассмотрели и приняли 16 ноября на заседании правительства республики.
По информации минтруда региона, 5 609 гражданам старше 60 лет уже перечислили выплаты на сумму 2,8 млн рублей.
Как уточнили в министерстве, выплата составляет 500 рублей на человека.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 15 ноября от коронавируса привиты 216 585 человек.
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