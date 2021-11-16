Джакарта, 16 ноября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Загорелась хлопковая фабрика в индонезийской провинции Восточная Джакарта, сообщает CNN Indonesia.

skeeze Пожар

Предполагается, что возгорание произошло в результате короткого замыкания 16 ноября 2021 года.

Для тушения пожара задействованы 14 пожарных машин. Пожар удалось остановить в 08:55 по местному времени.

Материальный ущерб оценивается в 500 млн индонезийских рупий ($35 151).

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание резервуара нефтеперерабатывающего завода Pertamina в Индонезии произошло из-за удара молнии.