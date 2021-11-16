Москва, , 13:19 — REGNUM Следующими шагами поддержки республик должны стать вопросы обеспечения безопасности. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я не имею морального права советовать, что делать РФ для нашего же спасения, но мы уже стали на путь снятия всяческих барьеров между нами, и его нужно пройти полностью», — заявил эксперт.

Родион Мирошник «Но никак интеграция не сможет работать, если не будет решена проблема безопасности наших людей, среди которых уже огромное число российских граждан, и территорий на которых они проживают, которые сейчас регулярно подвергаются обстрелам украинских карателей».

Напомним, что 15 ноября президент России подписал указ об оказании гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, в соответствии с которым включается ряд механизмов по экономической интеграции республик с РФ.