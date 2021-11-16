Москва, 16 ноября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Следующими шагами поддержки республик должны стать вопросы обеспечения безопасности. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

«Я не имею морального права советовать, что делать РФ для нашего же спасения, но мы уже стали на путь снятия всяческих барьеров между нами, и его нужно пройти полностью», — заявил эксперт.

Родион Мирошник «Но никак интеграция не сможет работать, если не будет решена проблема безопасности наших людей, среди которых уже огромное число российских граждан, и территорий на которых они проживают, которые сейчас регулярно подвергаются обстрелам украинских карателей».

Напомним, что 15 ноября президент России подписал указ об оказании гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, в соответствии с которым включается ряд механизмов по экономической интеграции республик с РФ.