Киев, , 11:14 — REGNUM Украина может лишиться безвизового режима с Евросоюзом из-за ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, пишет политолог Богдан Петренко в статье для издания «Главред».

Безвизовый режим ЕС с Турцией и Украиной делает бессмысленными Шенгенскую зону и сам ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его мнению, кризис могли спровоцировать в интересах России, «которая стремится включить Киев в свою сферу влияния».

«Возможно ограничение безвизового режима, если слишком много мигрантов будут проводить через Украину в ЕС. Соответственно, Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия», — пишет политолог.

Он добавил, что существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и Россией в зону влияния Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин назвал крайне жестоким обращение польских пограничников с беженцами на границе с Белоруссией.