Посёлок Бугры, Ленинградская область, 16 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Во дворе новостройки в поселке Бугры Ленинградской области водитель иномарки выстрелил в глаз другому автомобилисту в споре за парковочное место у дома. Об этом преступлении 16 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Hustvedt Пневматический пистолет

Конфликт между автомобилистами произошел 15 ноября около 20:00 мск. В полицию обратился 28-летний индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что во дворе дома 7/1 по улице Ивана Фомина в поселке Бугры ему в глаз выстрелил из пневматики неизвестный.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что конфликт между водителями произошел из-за парковочного места у дома. Неизвестный мужчина из аэрозольного пистолета «Удар» произвел несколько выстрелов в заявителя, после чего скрылся на автомобиле BMW.

«Потерпевший был госпитализирован в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — утончили в ведомстве.