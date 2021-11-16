Улан-Удэ, , 11:12 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, вечером 16 ноября ожидаются сильные снегопады по по юго-западу и южному Прибайкалью.

Снег в Бурятии Пресс-служба минтранса Бурятии

17 ноября снег, местами сильный накроет уже всю территорию республику. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду, температура опустится на 8−10 градусов.

«В связи с этим на территории республики возрастает риск возникновения происшествий, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднением движения на автомобильных дорогах», — отметили в ведомстве.

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности, не выходить из домов без особой необходимости. Автомобилистов призвали по возможности отказаться от дальних поездок.

Читайте также: Жителей Забайкалья предупредили о морозах и метелях