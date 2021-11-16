Москва, 16 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Если бы российским автолюбителям представилась возможность использовать другие виды транспорта в качестве замены автомобилю, то 50% пересели бы на электромобиль. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Neftegaz.ru Электромобиль

Более трети (35%) автомобилистов выбрали бы велосипед, среди 18−24 лет — 54%, среди 35−44 лет — 41%. Стали бы использовать электромопед или электроскутер в замен автомобилю 14%, среди молодежи — 16−34%, среди женщин — 18%.

Те граждане, кто выбрали бы для передвижения электромобиль, среди преимуществ назвали: электромобиль экологичнее (83%), бензин слишком дорогой (14%), электромобиль выгоднее (11%).

Опрос по телефону проведен 22 октября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало второго полугодия 2021 года в России зарегистрировано 12 тыс. 290 легковых автомобилей с электромотором.

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