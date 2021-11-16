Киев, 16 ноября 2021, 11:11 — REGNUM За истекшие сутки на Украине от COVID-19 и связанных с ним последствий умерло 838 пациентов, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 16 ноября сообщает украинский минздрав.

Коронавирус на Украине
Коронавирус на Украине
Moz.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 77 985.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на было выявлено 16 308 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь общее число заразившихся SARS-CoV-2 на Украине выросло до 3 244 749.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 664 373 человека вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 15 292 648 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине от COVID-19 и связанных с ним последствий умерло 442 пациента.