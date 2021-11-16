Калуга, 16 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Выставка «Искусство от промышленности» калужского фотографа Антона Забродского, посвященная промышленному туризму региона, представлена в туристско-информационном центре «Калужский край», расположенном в одном из корпусов Гостиного двора Калуги, сообщили 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM Агентстве по развитию туризма Калужской области.

Фото Агентства по развитию туризма в Калужской области На фотовыставке «Искусство от промышленности»

Число калужских предприятий, готовых принимать на своей территории организованных туристов, растет. Регион обладает развитой промышленностью, здесь создано 12 индустриальных парков, в которых реализуется более 100 инвестпроектов. Всего в регионе более 3000 крупных промышленных предприятий, более 40 000 малых и средних компаний. Промышленный туризм для Калужской области — это не только модный мировой тренд, но и реально перспективное направление развития. По оценкам специалистов, более 300 производств региона имеют потенциальную возможность принимать организованные группы. Выставка Антона Забродского передает взгляд профессионального фотографа на промышленность, предстающую наблюдателю как искусство.

«Мне кажется, что экспозиция получилась очень интересной и ёмкой. Хотя довольно сложно было отобрать фотографии для выставки, так как у Антона очень много классных работ, посвященных именно промышленному туризму нашего региона. Подобные мероприятия, как выставки, так и туры на промышленные предприятия, способствуют раскрытию туристического потенциала региона с новой стороны. Надеюсь, что выставка «Искусство от промышленности» понравится и калужанам, и нашим туристам», — отметила руководитель ТИЦ «Калужский край» Татьяна Каледина.