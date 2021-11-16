Тбилиси, 16 ноября 2021, 11:11 — REGNUM Народного защитника Украины Людмилу Денисову, прибывшую в Тбилиси, не пустили в тюрьму к бывшему грузинскому президенту, главе украинского комитета реформ Михаилу Саакашвили. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
«Я ещё раз подчеркиваю, что законодательством Грузии не предусмотрен вход народного защитника Украины, и в этом нет необходимости, у нас нет такого обязательства», — сказал Брегадзе.
Он отметил, что ранее омбудсмен Денисова уже посещала Саакашвили, после чего сделала «односторонне заявление», не пытаясь узнать, всё ли сказанное ей, было правдой. Кроме того, её отказались пустить к заключенному, как сказал глава минюста, в рамках заботы о здоровье экс-президента.
Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Денисова назвала это «пытками».
Читайте ранее в этом сюжете: Депутат: друг Грузии не может называть Саакашвили «политзаключенным»