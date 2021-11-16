Тбилиси, 16 ноября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Народного защитника Украины Людмилу Денисову, прибывшую в Тбилиси, не пустили в тюрьму к бывшему грузинскому президенту, главе украинского комитета реформ Михаилу Саакашвили. Об этом 16 ноября сообщил на брифинге министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили в тюрьме

«Я ещё раз подчеркиваю, что законодательством Грузии не предусмотрен вход народного защитника Украины, и в этом нет необходимости, у нас нет такого обязательства», — сказал Брегадзе.

Он отметил, что ранее омбудсмен Денисова уже посещала Саакашвили, после чего сделала «односторонне заявление», не пытаясь узнать, всё ли сказанное ей, было правдой. Кроме того, её отказались пустить к заключенному, как сказал глава минюста, в рамках заботы о здоровье экс-президента.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники ежедневно проводят акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Денисова назвала это «пытками».