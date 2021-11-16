Москва, , 11:10 — REGNUM Банк России, пополняя золотовалютные резервы страны и исполняя бюджетное правило, сам же и способствует инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ о том, что инфляционные ожидания в РФ продолжают расти.

Инфляция Picserver.org

«Банк России постоянно пугает нас инфляцией, и по этой причине он не позволяет насыщать российскую экономику деньгами, ограничивая тем самым экономический рост, — сказал Пальченко. — Но ведь рост экономики сопровождается ростом доходов предприятий и населения, и этот рост доходов компенсирует повышение цен. Именно так всегда и происходило во всех странах, чьи экономики мы считаем развитыми. Они боролись не с инфляцией, а с отсутствием экономического роста. Почему же мы делаем не так?»

Как полагает эксперт, ответ следует искать в сфере внутренней политики, а не в экономике.

«Всё дело в основной электоральной базе нашей власти — бюджетниках, учителях, полиции, военных, пенсионерах и так далее. Инфляция действительно бьет в первую очередь по ним. В сфере бизнеса в условиях роста экономики, даже сопровождаемого инфляцией, создается определенный дефицит на рынке труда, как следствие, растут зарплаты. Это естественный саморегулируемый рыночный процесс. Бюджетникам же нужно директивно повышать зарплаты и пенсии, — сказал Пальченко. — Что же касается самой инфляции, то нужно понимать, что, во-первых, не всё зависит от нашего ЦБ, особенно сейчас в условиях инфляции на Западе, а, во-вторых, сам же ЦБ, пополняя ЗВР и исполняя бюджетное правило, способствует инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что инфляция в России могла достичь двузначных значений.

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