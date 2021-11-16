Москва, 16 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Точечные методы властей, направленные на сдерживание цен, только усугубляют ситуацию на внутреннем рынке РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал распоряжение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая поручила ряду российских министерств подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

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«Для начала надо провести аудит всех цепочек ценообразования продуктов, — сказал Ермоленко. — Точечные методы только усугубляют ситуацию на внутреннем рынке для предпринимателей, в итоге аграрии несут убытки, а для населения цены продолжают расти. Например, экспортная пошлина на подсолнечное масло еще не вступила в силу, а закупочные цены на подсолнечную семечку уже упали на 11%. Но я не вижу снижения цены на подсолнечное масло. Наоборот, цена за последние две недели подросла на 3−5%».

По словам эксперта, ситуация с сахаром еще комичнее.

«Мы выращиваем достаточно сахарной свеклы для обеспечения собственных потребностей сахаром. Но почему-то мы импортируем его по нулевой пошлине из Белоруссии», — сказал Ермоленко.

Как полагает эксперт, российский рынок подсолнечного масла нельзя трогать совсем, чтобы не навредить экспорту этой продукции в Китай.

«Мы все же в первой тройке экспортеров подсолнечного масла. А с легкой подачи министерства сельского хозяйства можем вылететь из топов, и внутри РФ рухнет целая отрасль. Что касается сахара, то, чтобы снять остроту вопроса цены на сахар, поможет интервенционный фонд, который сейчас создается в России по аналогии с зерном. Когда цены низкие, зерно закупают у производителей в госфонд, и цены растут. А когда слишком высокие, из госфонда продают зерно, и цены под давлением дополнительного предложения снижаются. Также считаю, необходимо запретить импорт сахара, мы можем сами производить свой сахар, его необходимо только экспортировать», — подытожил Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов объяснил, почему власти РФ обеспокоились возможным ростом цен на сахар и масло.