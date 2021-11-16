Новосибирск, 16 ноября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Новосибирской области по сообщению об избиении ребенка организована доследственная проверка. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Жестокое обращение с детьми

«В ходе мониторинга выявлена публикация о том, что в Искитимском районе отчим избил своего девятилетнего пасынка», — уточнили в ведомстве.

В СКР отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.