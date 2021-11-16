Ташкент, , 11:05 — REGNUM Руководством Узбекистана уделяется приоритетное внимание коренному улучшению политической ситуации в Центральной Азии, заявил глав МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«Совместно с соседними государствами Ташкент проводит последовательную и ответственную внешнюю политику, направленную на конструктивное решение всех общерегиональных вопросов, которые в прошлом порождали разногласия и создавали впечатление о Центральной Азии как о фрагментированном и слабо интегрированном регионе», — отметил Камилов.

Он сообщил, что «мы заметно продвинулись в урегулировании актуальных вопросов, прежде всего по делимитации и демаркации границ, рациональному и справедливому использованию водно-энергетических ресурсов, свободному передвижению через пограничные пункты, развитию транспортно-коммуникационной системы, взаимодействию в области безопасности».

«Подчеркну, что все эти вопросы решаются на основе взаимного доверия, открытого диалога, учета интересов друг друга и разумных компромиссов. Ввиду особенностей культуры, традиций и ценностей стран Центральной Азии, альтернативы такому прагматичному и взаимоуважительному подходу для нас нет», — считает Камилов.

Он сообщил, что сегодня между странами региона расширяются торговые, инвестиционные, транспортные, производственные и культурно-гуманитарные связи, приграничное и межрегиональное сотрудничество, взаимодействие в области безопасности.

«Хочу обратить особое внимание на многообещающие перспективы развития экономической интеграции в нашем регионе, который представляет собой ёмкий и быстро растущий рынок в более чем 74,5 млн. человек», — указал министр.

Он указал, что за последние 10 лет население Центральной Азии ежегодно увеличивалось в среднем на один миллион человек.

«По оценкам специалистов, если бы этот регион стал общим экономическим пространством, то возможности наших стран по привлечению инвесторов и участию в международном разделении труда и международной кооперации существенно возросли бы», — отметил министр.