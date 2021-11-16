Уфа, , 11:06 — REGNUM Эльмира Туканова освобождена от должности председателя государственного комитета Башкирии по туризму. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Отмечается, что Туканова освобождена от должности по собственному желанию. Иисполнять обязанности председателя госкомитета Башкирии по туризму будет первый заместитель госкомитета региона по туризму Ринат Фаткуллин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что назначен руководитель аппарата правительства Башкирии.