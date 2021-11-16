Абу-Даби, , 11:04 — REGNUM За последние десять лет товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в десять раз. Об этом 16 ноября заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров по итогам заседания десятой российско-эмиратской межправкомиссии в Дубае.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«За этот период времени товарооборот между нашими странами вырос в 10 раз. Мы видим, что параметры нашего товарооборота также растут, и уже показатель на 80% с лишним выше, чем по прошлому году, в прошлый год, который сопровождался ограничениями в рамках ковида, он достиг почти $3,3 млрд», — сказал он.

Также Мантуров добавил, что существует много направлений сотрудничества между двумя странами и уточнил, что между РФ И ОАЭ есть возможности расширения сотрудничества в области авиационной промышленности, что, по его мнению, «будет способствовать направлению высокотехнологичного развития».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что торговля между Россией и Казахстаном по итогам 2021 года должна выйти на рекордные показатели.