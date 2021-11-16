Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 11:28 — ИА Регнум. За время школьных каникул 100 000 петербургских детей отдохнули в оздоровительных лагерях в 2021 году Об этом сообщил 16 ноября аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Летние детские лагеря в Ленобласти

Пандемия в этом году практически не отразилась на детском отдыхе. Все программы, запланированные правительством Петербурга, были реализованы. В их числе, например, обеспечение детских путевок в рамках особых квот.

«Петербург — один из немногих регионов страны, где льготные категории детей получают 100% возмещения стоимости путевок, а работающим гражданам компенсируется 60% стоимости путевки», — отмечают в аппарате вице-губернатора.

Петербургские дети в этом году отдыхали в загородных лагерях Ленинградской области. Часть ребят ездила в лагеря на черноморском побережье (Краснодарский край, Республика Крым). В медицинских санаториях отдохнули 5812 детей-инвалидов.

Отметим, что посещение лагерей петербургскими детьми летним периодом не ограничивается. Отдых в части учреждений продолжался до 1 ноября. Так, за осенние каникулы отдохнули в российских лагерях 6200 детей из Петербурга.