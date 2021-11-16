София, , 11:02 — REGNUM Второй тур всеобщего голосования по выборам президента Республики Болгария пройдет в ближайшее воскресенье, 21 ноября. Об этом 16 ноября со ссылкой на Центральную избирательную комиссию РБ сообщило Болгарское радио.

Согласно официальной информации, в очередном этапе избирательной гонки примут участие действующий глава болгарского государства Румен Радев и ректор Софийского университета, профессор филологии Анастас Герджиков. Как утверждают специалисты ЦИК Болгарии, все электоральные участки в РБ и за ее пределами, функционировавшие в ходе парламентских и президентских выборов 14 ноября, будут работать в штатном режиме.

Напомним, согласно данным 99,9% избирательных бюллетеней от 14 ноября Р. Радев получил 49,45% голосов граждан Болгарии. Его оппонент А. Герджиков располагает 22,85% электоральной поддержки.