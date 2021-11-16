Заиграевский район, Бурятия, , 11:02 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии задержаны двое мужчин по обвинению в разбойном нападении на автозаправочную станцию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, ограбление произошло ночью 14 ноября.

Орудие преступления в Бурятии Следственное управление СКР по Бурятии

По данным ведомства, обвиняемые приехали на заправку на микроавтобусе. Вооружившись топором и охотничьим ружьём они ворвались внутрь, разбили стекло в операторское помещение, после чего заставили лечь на пол кассира и её несовершеннолетнюю сестру. Параллельно они похитили из кассы 9 тыс. рублей, после чего сбежали.

Выйти на след злоумышленников удалось при помощи записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемых 31 и 23 лет задержали оперативники МВД при силовой поддержке ОМОН управления Росгвардии по региону. У них изъяли микроавтобус и орудия преступления.

Уголовное дело возбуждено по статье «разбой, совершённый с незаконным проникновением в помещение». В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.