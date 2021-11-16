Выборг, Ленинградская область, 16 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области открыли обновленный участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия», от Огоньков до Цвелодубово, теперь он стал шестиполосным с разделением потоков движения. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Трасса «Скандинавия»

Работы на данном участке, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», начались в 2019 году. Реконструкция трассы затронула развязку с региональной дорогой Ушково — Гравийное и несколько мостов. Участок расширили с двух полос до шести. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч, а пропускная способность — свыше 100 тысяч автомобилей в сутки. В целях безопасности встречные потоки транспорта разделены, а также оборудовано наружное освещение. Для предотвращения выхода диких животных на проезжую часть вдоль лесного массива поставили сетчатое ограждение.

«В следующем году мы откроем новую дорогу уже на сотом километре, а к 2023 обновленная «Скандинавия» подойдет к Выборгу. Сегодня это современная, комфортная и безопасная трасса, о которой автомобилисты могли только мечтать еще несколько лет назад», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Федеральная дорога А-181 «Скандинавия» входит в европейский автомобильный маршрут Е18, проходящий от Северной Ирландии через Великобританию, Норвегию, Швецию и Финляндию до России, а также является фактическим продолжением федеральной автодороги М-10 «Россия», вместе с которой входит в состав азиатского маршрута AH8.