Владивосток, , 10:56 — REGNUM С 2022 года могут начаться транзитные грузоперевозки по Северному морскому пути. Рассмотреть экономическую целесообразность перевозок таким способом поручил правительству РФ президент страны Владимир Путин. Список распоряжений опубликован 16 ноября на сайте полпредства ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Северный морской путь Atomic-energy.ru

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Оценить предстоит как возможность обеспечить безопасность такого судоходства, так и его экономическую целесообразность. Правительство РФ также рассмотрит необходимость этих перевозок в течение всего года.

Рассмотрением этого вопроса представители федерального органа исполнительной власти будут заниматься совместно с госкорпорацией «Росатом». Ответственными за исполнение поручения президента назначены премьер-министр страны Михаил Мишустин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде стран высказываются озабоченности по поводу активного освоения Россией Северного морского пути, заявил Владимир Путин в сентябре на пленарном заседании ВЭФ-2021. Он подчеркнул, что По его словам, чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше для всех и для России.