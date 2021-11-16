Джакарта, , 10:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила план выдачи разрешений на въезд для граждан Индонезии посредством организации поездок для тех, кто прошел вакцинацию во время встречи с министром иностранных дел Сингапура, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

Сингапур планирует разрешить въезд гражданам Индонезии 29 ноября 2021 года.

Индонезия и Сингапур договорились продолжить двусторонние обсуждения по вакцинации граждан. Стороны также обсудили планы по внедрению правил односторонних поездок из Джакарты в Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сингапура разрешит гражданам Индонезии въезжать в страну без предварительного прохождения карантина.

Подробнее в материале: Гражданам Индонезии разрешат посещать Сингапур без прохождения карантина