Джакарта, 16 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди обсудила план выдачи разрешений на въезд для граждан Индонезии посредством организации поездок для тех, кто прошел вакцинацию во время встречи с министром иностранных дел Сингапура, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Сингапур планирует разрешить въезд гражданам Индонезии 29 ноября 2021 года.

Индонезия и Сингапур договорились продолжить двусторонние обсуждения по вакцинации граждан. Стороны также обсудили планы по внедрению правил односторонних поездок из Джакарты в Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сингапура разрешит гражданам Индонезии въезжать в страну без предварительного прохождения карантина.

Подробнее в материале:Гражданам Индонезии разрешат посещать Сингапур без прохождения карантина