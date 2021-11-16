Варшава, , 10:54 — REGNUM Вице-премьер и глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский оценил возможность военных действий с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе двух стран. Он рассказал об этом 16 ноября в эфире Польского радио.

Ярослав Качиньский Pis.org.pl

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«Гибридная война у нас уже есть, в то время как война с применением оружия в данный момент вряд ли на горизонте», — сказал вице-премьер Польши.

Кроме того, Качиньский добавил, что он верит в это и уточнил, что слушатели радио также верят в то, что войны Польши с Белоруссией не будет.

При этом он добавил, говоря о президенте Белоруссии Александре Лукашенко, что в этом случае Польша имеет дело «с противником непредсказуемым, но мне не кажется, что он способен на что-то большее, чем раньше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин назвал крайне жестоким обращение польских пограничников с беженцами на границе с Белоруссией.