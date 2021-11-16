Москва, , 10:54 — REGNUM Спикер Госдумы, председатель Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Вячеслав Володин 29 ноября проведет совместное заседание совета и четырнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции.

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На заседании планируется рассмотреть модельные законы об информационной безопасности и о миротворцах ОДКБ.

Участники заседания примут обращение к парламентам государств мира о необходимости формирования неделимого пространства безопасности.

Кроме того, на заседании будет представлен доклад «О стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства».

«16 ноября ПА ОДКБ исполняется 15 лет. Ассамблея стала важным институтом повышения эффективности деятельности ОДКБ, укрепления ее международного авторитета и влияния, позволила наладить тесную координацию парламентариев стран-участниц по важнейшим вопросам обеспечения национальной и региональной безопасности», — цитирует Володина сайт Госдумы.

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