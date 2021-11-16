Баку, , 10:56 — REGNUM Вооружённые силы Армении обстреляли азербайджанскую территорию. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным азербайджанского военного ведомства, обстрелы якобы длились с 16:15 15 ноября до 04:30 16 ноября (с 15:15 15 ноября до 03:30 16 ноября мск). Сообщается, что стрельба велась на Кельбаджарском, Товузском, Гедабекском и Агстафинском направлениях.

«Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в целях подавления боевой активности противника», — говорится в сообщении.

В минобороны отметили, что в настоящее время обстановка на границе контролируется.

Напомним, на армяно-азербайджанской границе начался новый виток напряженности. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана накануне якобы пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. В Баку заявили, что ВС Азербайджана действовали на своей территории и отвечали на «провокации» армянской стороны.

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