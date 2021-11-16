Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области, несмотря на сложные погодные условия 2021 года — жаркие май-июль и холодные август-сентябрь, перевыполнен план по сбору зерна, рапса и плодово-ягодных культур. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Урожай Ленобласти.

В сельскохозяйственных организациях Ленинградской области собрано 63 тыс. тонн картофеля, 62 тыс. тонн овощей, 138,4 тыс. тонн зерновых культур (102% к показателю госпрограммы), 7,8 тыс. тонн рапса (113% к плану), 186 тонн плодов и ягод, что на 20% больше урожая прошлого года. Также заготовлено 366 тыс. тонн кормовых единиц для скота, на 57% больше потребности на зимне-стойловый период. Под урожай 2022 года посеяно 13,1 тыс. га озимых зерновых (140% к 2020 году) и 3,0 тыс. га рапса (176%). В целом под урожай будущего года уже посеяно 16,1 тыс. га озимых культур, что на 45% выше показателя прошлого года.

«В этом году мы увеличиваем объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую продуктивность. Применение современных агротехнологий позволяет нашему региону в зоне рискованного земледелия обеспечивать высокие показатели в сельском хозяйстве», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.