Москва, , 10:51 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе ЦСКА шайбы забросили нападающие Михаил Григоренко и Павел Карнаухов. У «Северстали» отличились защитник Илья Хохлов и форвард Андрей Алексеев.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты ЦСКА. Решающий бросок исполнил нападающий Константин Окулов.

На сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 37 очков. «Северсталь» идёт на пятом месте в Западной конференции с 35 очками.

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