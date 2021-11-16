Москва, , 10:50 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, сообщает 16 ноября сайт правительства России.

Большой театр Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из выделяемого объёма средств более 1,2 млрд рублей будет направлено в Минкульт для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям, также более 606 млн рублей получат в виде субсидий подведомственные музеи.

Кроме того, Большому театру России направят 196 млн рублей, Государственному Эрмитажу — 197 млн рублей.

В правительстве пояснили, что в условиях распространения коронавируса учреждения культуры вынуждены ограничить заполняемость залов, при этом вынуждены исполнять обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам.