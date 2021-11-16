Москва, 16 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2,2 млрд рублей на поддержку федеральных учреждений культуры, сообщает 16 ноября сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

Из выделяемого объёма средств более 1,2 млрд рублей будет направлено в Минкульт для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям, также более 606 млн рублей получат в виде субсидий подведомственные музеи.

Кроме того, Большому театру России направят 196 млн рублей, Государственному Эрмитажу — 197 млн рублей.

В правительстве пояснили, что в условиях распространения коронавируса учреждения культуры вынуждены ограничить заполняемость залов, при этом вынуждены исполнять обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам.