Сеул, 16 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В ноябре 2020 года в Южной Корее проживало 2,15 млн иностранцев, что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства внутренних дел и безопасности.

HeungSoon Южная Корея

На долю иностранцев приходится 4,1% населения Южной Кореи.

Известно, что это первое с 2006 года сокращение численности иностранцев, проживающих в стране более 90 дней.

44,2% иностранцев, проживающих в Южной Корее, приходится на граждан Китая, за ними следуют граждане Вьетнама — 11,8%, граждане Таиланда — 9,8%, граждане США — 3,5%.

Отмечается, что более 33% иностранцев проживали в провинции Кёнгидо, 20% — в Сеуле, 6,1% — в Инчхоне.