Симферополь, , 10:50 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 859 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 16 ноября. Накануне, 15 ноября, сообщалось о 860 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 109 503 человека. Выздоровели из этого числа 97 190 пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 857 человек.

За последние сутки в Крыму зарегистрирована смерть ещё 18 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв инфекции в регионе составило уже 3 288 человек.