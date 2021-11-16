Москва, , 12:51 — REGNUM Неожиданная кончина латвийского экс-генпрокурора Яниса Майзитиса заставляет задуматься о коррупции в Латвии и среди сотрудников местных спецслужб. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Рига, Латвия Graham

«Много странности в этой смерти», — заявил эксперт.

«В некрологе Майзитиса именуют бывшим генпрокурором, тогда как он являлся действующим директором латвийской разведки — Бюро защиты «Сатверсме», — пояснил Гапоненко.

«Майзитис отличался отменным здоровьем и никогда не болел, а 60 лет — ещё вполне цветущий возраст», — отметил политолог.

«Но некоторое время тому назад в социальных сетях появилась информация, что он коррумпирован, и прикрывал людей, которые покровительствовали контрабандистам», — сообщил Гапоненко.

Лато Лапса в своей последней книге «Боязнь смерти». Оба этих источника известны связями с американцами. Похоже, последние озаботились проблемой утечки информации. Как известно, нет человека — нет проблемы». Александр Гапоненко «В частности, недавно был арестован его помощник Спаритис, который торговал влиянием и прикрывал за деньги бандитов. На квартире у Спаритиса нашли документы особой секретности. Дело Спаритиса вела другая спецслужба. Об этом, в частности писал портал pietek.com. схожую версию изложил и публициств своей последней книге «Боязнь смерти». Оба этих источника известны связями с американцами. Похоже, последние озаботились проблемой утечки информации. Как известно, нет человека — нет проблемы».

Напомним, что 11 ноября скоропостижно скончался директор Бюро по защите Сатверсме (внешняя разведка и контрразведка) Латвии Янис Майзитис.