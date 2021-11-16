Странная смерть главы разведки Латвии: американцы подчищают хвосты
Москва, 16 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Неожиданная кончина латвийского экс-генпрокурора Яниса Майзитиса заставляет задуматься о коррупции в Латвии и среди сотрудников местных спецслужб. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.
«Много странности в этой смерти», — заявил эксперт.
«В некрологе Майзитиса именуют бывшим генпрокурором, тогда как он являлся действующим директором латвийской разведки — Бюро защиты «Сатверсме», — пояснил Гапоненко.
«Майзитис отличался отменным здоровьем и никогда не болел, а 60 лет — ещё вполне цветущий возраст», — отметил политолог.
«Но некоторое время тому назад в социальных сетях появилась информация, что он коррумпирован, и прикрывал людей, которые покровительствовали контрабандистам», — сообщил Гапоненко.
Напомним, что 11 ноября скоропостижно скончался директор Бюро по защите Сатверсме (внешняя разведка и контрразведка) Латвии Янис Майзитис.