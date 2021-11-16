16 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что первая встреча министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова пройдет в Вашингтоне.

Оксана Переможенко, , 17:56 — REGNUM Первая встреча министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова пройдет в Вашингтоне. Об этом 15 ноября со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сообщает телеканал CNN.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ожидается, что новый министр обороны Украины Алексей Резников на этой неделе отправится в Вашингтон для «ознакомительной» встречи с министром обороны Ллойдом Остином», — заявил Кирби.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также читатели телеграм-канала главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие восприняли предстоящий визит главы оборонного ведомства Украины в США как явку подчиненного по вызову начальника. Иные также выразили опасения, что дело, возможно, идет к военным действиям.

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«Министра обороны Украины на этой неделе вызывают в Вашингтон, пишет CNN. Хм, не, мне таки всё это сильно не нравится», — отреагировал Юрий Ткачёв.

«Независимость — она такая. Вызывают в Вашингтон», — добавил Oleg.

«Ну не зря же они нафаршировывают Украину оружием», — отметила Наталья.

Алексей Резников President.gov.ua

«Тю, это же надо белым людям познакомиться с туземцем и проинструктировать», — пишет Александр С.

«Все идёт к началу боевых действий! Видимо, Украина признана территорией, которой не страшно пожертвовать! Правда, видимо, приходится приводить в чувство украинских силовиков», — отмечает AnMenegin.

«Так Украина сама не против собой пожертвовать ради хозяев и чтобы России нагадить. Так и нарывается и провоцирует соседа… Без всяких прав для себя, а только имея перед ними обязанности. Берите так, задаром, территории, располагайтесь, — базы, боевики, всё что хотите направляйте, воюйте нашими руками с РФ… До последнего украинца!» — ответила Анжелика.

«К счастью, чаще всё-таки ничего не случается, чем случается. Мир больше тяготеет к стабильности положения», — отреагировал Vladimir D.

«Да что вы так волнуетесь-то? Просто приглашают раба ботинок поцеловать… Все прекрасно понимают, что если шаровары рыпнутся, то танки через пару дней в Киеве и Одессе будут. А рогулье (от слова «рогуль» или «рагуль» — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.) из Львова по польским деревням прятаться начнут», — пишет Эдуард Д.

«Ну, а что, у дедули (речь о министре обороны Резникове — О. П.) рейтинг ниже плинтуса, чем же повышать? Как всегда — войной. Американцы других способов не знают», — написала Наталья.

«Очевидно, определенным кругам необходима горячая фаза взаимоотношений, для этого всё назрело. Только готовы ли мы пожертвовать своими жизнями во имя их высших целей? Вот в чём вопрос…» — добавил Android.

«Сержант (министр обороны Украины имеет звание сержанта запаса — О. П.) едет на инструктаж», — отметил Влад.

«От одно не пойму, Украина идет в Европу, но верхушка на поклон то к бриттам, то к амерам», — задумался Борис.

«Мне кажется, братья-американцы и британцы упорно нас подталкивают развязать полномасштабную войну. А потом поделят земельку под еще неостывшим трупом дуралеев», — отреагировала Елена.

Танки ВСУ Mil.gov.ua

«СП-2 нужно под санкции оформить. Нужен фееричный повод для этого», — считает Владимир.

«Резникова амеросы кодировать будут, настройки, обновления там…» — иронизирует Александр.

«Ну так назначения в племени папуасов должны утверждаться у белого губернатора», — отметил Дмитрий Н.

«Нет. Есть необходимость согласовать сроки и объемы отчётности. Вот и едет», — подытожил D4D.

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