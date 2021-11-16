Ярославль, , 10:47 — REGNUM В Ярославской области современное оборудование «Кванториумов» завезут в детские сады для занятий робототехникой и конструированием. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Михаил Евраев в «Кванториуме» Yarregion.ru

Предложение попробовать реализовать такой проект высказал руководитель ярославского «Кванториума» Антон Дубовик на встрече с врио губернатора региона Михаилом Евраевым.

«Проект, благодаря которому современное оборудование поступило бы непосредственно в детские сады, принесет большую пользу. Юные жители региона смогут с самого раннего возраста развивать востребованные в современном мире компетенции: заниматься конструированием, осваивать цифровую среду», — предложил Антон Дубовик

Глава Ярославской области идею поддержал, предложив попробовать реализовать проект пилотно в 10 детских садах региона.

«Давайте мы этот проект реализуем пилотно в 10 детских садах области и посмотрим, как это работает. Идея начинать знакомить детей с профессиями и новыми технологиями в младшем возрасте очень перспективная», — решил Михаил Евраев.

Сейчас в Ярославской области действует два «Кванториума» — в Ярославле и Рыбинске, ещё два мобильных организованы для детей, которые живут на селе и в малых городах.