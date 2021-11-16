Ярославль, 16 ноября 2021, 10:47 — REGNUM В Ярославской области современное оборудование «Кванториумов» завезут в детские сады для занятий робототехникой и конструированием. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Предложение попробовать реализовать такой проект высказал руководитель ярославского «Кванториума» Антон Дубовик на встрече с врио губернатора региона Михаилом Евраевым.
Глава Ярославской области идею поддержал, предложив попробовать реализовать проект пилотно в 10 детских садах региона.
Сейчас в Ярославской области действует два «Кванториума» — в Ярославле и Рыбинске, ещё два мобильных организованы для детей, которые живут на селе и в малых городах.