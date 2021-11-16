Москва, , 10:47 — REGNUM В РФ снижение спроса на новостройки связано, с одной стороны, с дефицитом качественного жилья, а с другой — с насыщением рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал итоги исследования ЦИАН, которое показало, что в III квартале 2021 года спрос на новостройки в РФ снизился на 10%.

Новостройки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«С моей точки зрения, снижение спроса связано, с одной стороны, с дефицитом качественного жилья в регионах, а в столичных центрах — с насыщением рынка и изменением условий госпрограммы. Пиковый спрос на новые квартиры в целом прошел, но стоит отметить, что льготная ипотека дала ожидаемые результат и стала драйвером отрасли, — сказал Демин. — Стоимость новой недвижимости сегодня достигла пиковых значений, на это повлияло сразу несколько факторов: нехватка рабочей силы, цена материалов, ограничение поставок техники и многое другое. Но, думаю, до конца февраля ценники сохранятся примерно на одинаковом уровне».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цены на жилье в Москве могут поползти вниз уже в 2022 году.

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