Москва, 16 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В России рост числа ипотечных заемщиков произошел в том числе и по причине отложенного спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал итоги исследования «СберИндекс», которое показало, что в РФ на 50% увеличилась доля ипотечных заемщиков с зарплатой не больше 20 тыс. рублей в месяц.

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«Данные исследования настораживают. Конечно, сложно представить, как при современном уровне цен можно стабильно погашать ипотечные платежи с доходом до 20 тысяч рублей. Даже если цифры корректны, то они наводят на мысль о возможном росте задолженности в ближайшей перспективе. Конечно, исполнения такого негативного сценария не хотелось бы, ведь это будет серьезным экономическим и социальным потрясением, — сказал Демин. — Вероятнее всего, заемщики с низким уровнем заработной платы имеют еще один источник дохода или накопления, которые позволяют им приобретать недвижимость. Разумный человек оценивает риски и перспективы. Более того, банки также анализируют заемщиков, клиенты с «плохой» историей им не нужны. Таким образом, рост числа заемщиков скорее ассоциирован с привлекательными ипотечными условиями и реализацией отложенного спроса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк повысил ставки по ипотечным кредитам.