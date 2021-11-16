Вашингтон, 16 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Переход из Черного моря в Средиземное начал после окончания учений НАТО ракетный эсминец ВМС США Porter. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба Шестого флота американских ВМС на своей странице в соцсети Twitter.

DVIDSHUB Ракетный эсминец USS Porter

«Ракетный эсминец типа «Арли Бёрк» USS Porter … начал свой запланированный переход из Черного моря в Средиземное море после проведения морских операций и учений с союзниками и партнерами по НАТО 16 ноября», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября после окончания учений с союзниками и партнерами по НАТО переход из Черного моря в Средиземное начал флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney.