Москва, , 10:44 — REGNUM В РФ растущий государственный долг при бездефицитном бюджете указывает на наличие бреши в государственных финансах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Долг Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наши 17,8% госдолга к ВВП явно ниже американских, переваливших через 100% ВВП, или европейского госдолга, который в совокупности превысил 90%. Госдолг Китая вплотную подполз к 70% его ВВП, — сказал Ордов. — Рост российского госдолга до 21,1% в ближайшие три года явно еще далек от мировых рекордов. В то же время не менее удивительным является рост госдолга на фоне существенного увеличения международных резервов РФ, которые составляют порядка 45 трлн руб. Внешний российский государственный долг составляет порядка 2,8 трлн руб. без учета гарантий, а в дополнение к нему внутренний еще на 16 трлн руб., что не представляет собой опасности для погашения, но становится более заметным для текущего обслуживания, особенно на фоне роста ставок доходности».

Как подчеркнул Ордов, более 85% госдолга России приходится на внутренний рублевый долг.

«И это хорошо, так как нет риска проснуться в один из «черных понедельников», либо «черных вторников», а еще хуже, «черных августов», — сказал Ордов. — Но растущий долг в бездефицитном бюджете явно указывает на наличие бреши в госфинансах, которую пока удается закрыть, но удается это только по причине увеличения возраста выхода на пенсию. Но что мы будем делать после 2024 года? Долги нельзя формировать вечно, но, похоже, решать эту проблему будут по примеру США и Европы. Печально предполагать, что все современные экономические поезда идут под откос, и можно лишь слабо себя утешать малым градусом угла наклона этого откоса»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост государственного долга РФ до 21,1% к ВВП не окажет серьезного влияния на экономику России.

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