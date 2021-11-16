Кострома, 16 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Центр гражданской защиты Костромы (ЦГЗ) увеличит количество проверок масочного режима в общественном транспорте в 2 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в мэрии областного центра.

Остановка общественного транспорта в Костроме

Сейчас специалисты проверяют 15−20 единиц транспорта в день. С начала пандемии на людей, не надевающих маски в автобусах или делающих это неправильно, силами ЦГЗ было составлено около 155 протоколов. Двух водителей, игнорирующих правила эпидемиологической безопасности, уволили. Ещё тридцать водителей и кондукторов по этой же причине лишили премий.

Отметим, что проверками в общественном транспорте занимается также полиция. Статистику по штрафам и количеству рейдов орган предоставить не смог.