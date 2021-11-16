Кадис, Испания, , 10:43 — REGNUM В испанском городе Кадис началась бессрочная забастовка металлургов, в которой могут принять участие более 20 000 рабочих. Об этом пишет агентство EFE.

Забастовка

Забастовка началась без инцидентов и с митингов у ворот крупных предприятий, таких как Navantia, Dragados и Airbus.

«Все предприятия, которые начинали смену в полночь, парализованы, поэтому реакция рабочих крайне положительная, ведь мы начали со стопроцентной остановки на заводах с ночными сменами», — объяснил EFE секретарь федерации профсоюзов в Кадисе Антонио Монторо.