Тбилиси, , 10:42 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 52 834 исследований на SARS-CoV-2 выявили 5204 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 16 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 791 115 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 727 184 победили инфекцию, в том числе 4785 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 140 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 83 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6718 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1156.

Днём ранее в Грузии в ходе 20 166 исследований выявили 1820 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 6017 человек, скончались 82 пациента с COVID-19.

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