Воронеж, 16 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Новый резидент появится в воронежской особой экономической зоне «Центр». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 16 ноября по итогам заседания экспертного совета по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам Воронежской области.

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На заседании был рассмотрен инвестиционный проект по производству высокоэффективных минераловатных теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна ООО «Воронежский комбинат теплоизоляционных материалов». Предприятие планируется построить на территории ОЭЗ на участке в 20 га. Объём инвестиций заявлен в 4,4 млрд рублей, регион получит 200 новых рабочих мест. Новое предприятие будет выпускать до 70 тысяч тонн каменной ваты в год на основе базальтовых горных пород с применением технологии, которая полностью исключает применение доменных шлаков и кокса. Члены экспертного совета единогласно поддержали намерение предприятия стать резидентом ОЭЗ ППТ «Центр».

Особая экономическая зона располагается в 1 км от Воронеж и примыкает к индустриальному парку «Масловский». Площадь ОЭЗ ППТ «Центр» позволяет разместить до 20 предприятий. На данный момент, согласно данным сайта ОЭЗ, на территории зоны заявлены четыре резидента.