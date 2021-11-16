Уфа, 16 ноября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Опытный образец модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М начали испытывать в Башкирии. Об этом 16 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Pxhere.com Пожарный вертолет

По его словам, в Кумертау впервые поднялся в воздух опытный образец модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М, который оснащен новыми двигателями, элементы к которым также производятся в Башкирии на «ОДК-УМПО».

»Еще одна отличительная черта этого типа вертолетов — современнейшее радиоэлектронное оборудование и система пожаротушения СП-32. Она позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в нее ещё до 400 литров пеноагента, можно использовать и водяную пушку. Кроме того, все системы СП-32 — с электрическим обогревом, что впервые в мире позволяет использовать эти вертолеты в зимних условиях при температурах до — 20 градусов по Цельсию. Ка-32 может зависать, он устойчив и при сильном боковом ветре», — сообщил глава региона, подчеркнув, что руководство Башкирии ждет этот вертолет из-за системы пожаротушения.

Хабиров напомнил, что пожары в гористой и труднопроходимой местности показали, что республике нужна специализированная техника.

«А при наличии такой машины постараемся работать на опережение», — заверил он, отметив, что Ка-32А11М ждут не только в республике, но и в других регионах России и за рубежом.